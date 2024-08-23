Две криптобиржы планируют запустить в России

В России появятся две криптобиржи — одна из них на базе Санкт-Петербургской валютной биржи с фокусом на ВЭД, по другой решение не принято. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета «Коммерсант».

Вторая площадка может появиться в Москве. Решается вопрос, будет ли взята за основу инфраструктура Мосбиржи или создадут отдельную платформу.

Предполагается, что участники бирж сосредоточатся на операциях со стейблкоинами, в частности, на базе юаня и корзины валют БРИКС.

Напомним, 30 июля Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла законопроект об экспериментальном правовом режиме (ЭПР), разрешающем использование криптовалют во внешней торговле. С 1 сентября документ наделяет Банк России правом создать платформу для легального проведения подобных сделок и ведения биржевых торгов.

Ранее Bloomberg сообщал, что российские компании пытаются решить проблему с трансграничными платежами посредством криптовалют.