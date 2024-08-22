Под Берлином на месте завода Tesla могли вырубить 500 тысяч деревьев

Анализ спутниковых снимков свидетельствует, что строительство крупного завода Tesla вблизи Берлина привело к вырубке около 500 тысяч деревьев. Об этом говорится в публикации The Guardian.

Строительство немецкого завода компании американского предпринимателя Илона Маска вызвало много споров и значительные протесты, а также побудило к дебатам о компромиссах, связанных с развитием "зеленой" экономики.

Спутниковые снимки показывают, что с марта 2020 года по май 2023 года на этом месте вырубили 329 гектаров леса, согласно данным экологической компании Kayrros, которая занимается оценкой климатических явлений. Это эквивалентно примерно 500 тысячам деревьев.

С мая климатические активисты протестуют против запланированного расширения завода, занимая домики на деревьях в соседнем лагере и пытаясь штурмовать объект.

В марте одна группа подожгла электроопору и на несколько дней остановила производство на заводе.

"Завод Tesla в Германии привел к значительной вырубке деревьев. Конечно, это нужно рассматривать в перспективе, на фоне преимуществ замены автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на электромобили", – прокомментировал Антуан Халфф, главный аналитик Kayrros.

По его словам, потеря такого количества деревьев эквивалентна примерно годовому объему выбросов 2800 среднестатистических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в США.

"Всегда приходится идти на компромиссы, поэтому вы должны быть в курсе того, каковы условия этих компромиссов", сказал он.

В июле план расширения завода Tesla с целью удвоения производства до 1 млн автомобилей в год был одобрен министерством окружающей среды Бранденбурга.