Армения планирует сотрудничать с США для получения гражданских ядерных технологий

Государственный департамент США подтвердил, что рассматривает заявку Армении на присоединение к "123-му соглашению", которое может открыть путь к получению американских гражданских ядерных технологий. Это заявление, сделанное в письменном комментарии для Civilnet, знаменует собой потенциальный поворотный момент в энергетической политике Армении.

"123-е соглашение", названное по разделу 123 закона об агентстве по атомной энергии США, устанавливает условия для передачи гражданских ядерных технологий другим странам. На сегодня США заключили подобные соглашения с 48 странами и территориями.

Если Армения успешно присоединится к этому соглашению, это может проложить путь к проектированию и строительству новой атомной электростанции в стране с использованием американских технологий. Новая АЭС призвана заменить устаревшую Мецаморскую атомную электростанцию, построенную еще в советское время.

Это первое публичное подтверждение со стороны США или Армении о подаче Ереваном заявки на присоединение к американскому соглашению по гражданской ядерной энергетике. Ранее о возможности такого сотрудничества намекали армянские официальные лица, в том числе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и заместитель министра энергетики Акоп Варданян.

Возможное сотрудничество с США в ядерной сфере может стать значительным шагом для Армении в направлении диверсификации энергетических партнеров и укрепления энергетической независимости страны. Однако процесс одобрения "123-го соглашения" может занять время. Для сравнения: недавние переговоры США с Филиппинами по аналогичному соглашению, которые госсекретарь Энтони Блинкен назвал "самыми быстрыми в истории", заняли около года.