Последнее обновление: 22.08.2024 17:32

В Конго за неделю зафиксировано свыше тысячи случаев заражения оспой обезьян

В Конго с 13 по 20 августа зафиксировано свыше тысячи случаев заражения вирусом mpox (оспа обезьян). Об это свидетельствуют данные Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Согласно информации Министерства здравоохранения Конго, с начала 2024 года в стране выявлено свыше 17 тыс. случаев заражения mpox, более 570 человек скончались.

В декабре 2022 года в Конго была объявлена общенациональная вспышка mpox.

Вирус mpox передается от грызунов, таких как мыши и белки, или от инфицированных людей. Самые распространенные причины заражения - прикосновение к сыпи на теле, использование зараженной одежды, простыней и подобных предметов, а также контакт с биологическими жидкостями. Первые симптомы могут появиться в течение 5-21 дня после заражения. Вирус вызывает высокую температуру, головную и мышечную боль, увеличение лимфатических узлов, усталость, озноб и волдыри на коже, похожие на ветряную оспу.

До 2022 года заболевание называли оспой обезьян. В 2022 году ВОЗ изменила название вируса на mpox.



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