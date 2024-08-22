Последнее обновление: 22.08.2024 17:32

Литва потратит €17,5 млн на защиту границ с Беларусью и РФ

В ближайшие три года Литва планирует потратить около €17,5 млн на предусмотренные меры по противодействию мобильности и адаптации инфраструктуры для защиты границы с Беларусью и РФ. Об этом сообщает LRT.

Согласно сообщению, до 1 апреля следующего года планируется создать парки контрмобильности в местах, определенных Вооруженными силами Литвы вдоль границы с Беларусью и Калининградской областью.

Всего будет создано 27 парков, оборудованных такими инженерными мерами по противодействию мобильности, как "зубы дракона", сборные "ежи", "испанские лошади" и дорожные заграждения.

В литовском оборонном ведомстве считают, что в течение десяти лет на приобретение средств контрмобильности может потребоваться €600 млн.

"Средства контрмобильности являются важной частью нашей концепции национальной обороны. Они повысят сдерживающий и оборонный потенциал страны и безопасность ее границ с Россией и Беларусью. В случае агрессии они позволят блокировать и приостановить действия враждебных государств против Литвы", – отметили в ведомстве.



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