Пограничники Финляндии получили право отслеживать мобильные телефоны на границе с РФ

Пограничная служба Финляндии получила новые полномочия по осуществлению радиотехнического мониторинга на границе с Россией. Об этом сообщает Yle.

Это означает, что после приобретения соответствующего оборудования, пограничная служба сможет, например, отслеживать перемещение мобильных телефонов вблизи границы как с финской, так и с российской стороны.

"Это важная новая возможность наряду с другими средствами", – заявил командующий Пограничной службы Юхо Ванхатало.

В ведомстве убеждены, что эта возможность поможет в ситуациях направляемой миграции. Таким образом можно будет оценить, в каком месте и сколько людей пытаются пересечь границу.

В то же время у пограничников не будет права перехватывать сообщения или права идентифицировать пользователей мобильных телефонов.

С помощью средств радиотехнического мониторинга финская Пограничная охрана также сможет отслеживать дроны.

Напомним, правительство Финляндии в апреле оставило границу с Россией закрытой на неопределенный срок с целью противодействовать гибридному миграционному кризису.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен ранее заявила, что КПП на границе с Россией в ближайшее время не откроют.