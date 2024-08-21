Чекисты продолжают пополнять свой "экстремистский список"

Комитет государственной безопасности Беларуси (КГБ) признал две общественные инициативы "экстремистскими формированиями".

Их названия и интернет-ресурсы включены в перечень организаций, формирований и индивидуальных предпринимателей, причастных к "экстремистской" деятельности, который размещен на сайте МВД.

В сообщении МВД говорится, что "группа граждан из числа создателей, администраторов и участников фонда "Свобода и демократия" осуществляет экстремистскую деятельность". С такой же формулировкой в Беларуси запрещена деятельность "Ассоциации политзаключенных Беларуси".

Кроме того, в перечень "экстремистских формирований" чекисты включили группу граждан, объединенных Telegram-чатом "Михалово чат".