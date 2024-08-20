Легализацию добровольцев в Украине упростят

Верховная Рада 20 августа поддержала законопроект "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины". Об этом сообщила в своем Telegram-канале депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

По ее информации, документ одобрен 315 голосами.

В соответствии с законопроектом иностранцам и лицам без гражданства, защищающим Украину, будет разрешено "получать виды на временное проживание или иммигрировать, даже если их документы просрочены".

Право на временное проживание в Украине также будет представлено членам их семей.

При этом гражданам Беларуси и России, получившим украинский паспорт, законопроект предписывает в течение года после отмены военного положения "подать документы об отказе от иностранного гражданства".