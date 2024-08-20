Последнее обновление: 20.08.2024 16:28

Стоимость золота продолжает расти и достигла $2550 за унцию

Стоимость золота на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) продолжает свой рост и достигла исторического максимума. Оно торгуется выше $2550 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Днем золото торгуется на уровне $2555,7 за унцию, утром цена составляла $2552,2.

Агентство Bloomberg отмечает, что золото стабильно держится вблизи рекордного максимума перед выступлением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которое состоится 23 августа. Оно определит, насколько быстро в США снизятся процентные ставки. На смягчение денежно-кредитной политики также может повлиять отчет по безработице в Соединенных Штатах, который опубликуют 22 августа.

Ценовое ралли началось еще в марте 2023 года. В исследовании банка J.P. Morgan подчеркивалось, что в условиях экономической и геополитической нестабильности золото традиционно дорожает за счет своей репутации безопасного актива.



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