Литва начала строительство военного городка для немецких военных

В Литве в понедельник началось строительство военного городка для немецкой бригады на полигоне Руднинкай в рамках сделки на сумму €125 млн евро, подписанной в начале августа.

Статс-секретарь Министерства обороны Германии Нильс Хильмер заявил, что развертывание немецкой бригады в Литве является одним из крупнейших проектов, осуществляемых армией ФРГ.

Около 80% немецкой бригады будет дислоцировано в будущем военном городке в Руднинкай. В нем будет 120 зданий, вертолетные площадки, тренировочные полигоны, плацдармы и более 10 км внутренних дорог.