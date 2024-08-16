События в Курской области всполошили власти Беларуси

Лукашенко из-за событий в Курской области (и не только там) собрал сегодня совещание по вопросам военной безопасности, сообщает его пресс-служба.

В числе участников мероприятия госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, министр обороны Виктор Хренин, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Павел Муравейко и замначальника Генштаба Владимир Куприянюк.

"Это совещание - не попытка углубиться в разбор каких-то серьезных проблем армии. К этому мы еще вернемся. На контроле все вопросы. Все знают, что надо делать. Мы к этому вернемся чуть позже. А вот этот конкретный вопрос - прежде всего связанный с белорусско-украинской границей. Прошло определенное время. Насколько серьезно то, что происходит там со стороны Украины. Вот эти вопросы", - сказал обеспокоенный Лукашенко.

Как сообщил на совещании Виктор Хренин, подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил и Службы безопасности Украины активно действуют в приграничных с Беларусью районах.

"Обстановка на южном операционном направлении остается напряженной. Формирования Вооруженных сил и пограничной службы Украины продолжают совершенствование системы охраны границы и элементов эшелонированной обороны. На всех участках вдоль государственной границы Республики Беларусь отмечается активная деятельность подразделений сил специальных операций и Службы безопасности Украины", - проинформировал Хренин, которого цитируют госСМИ.

В связи с этим Хренин заявил о возможных "вооруженных провокациях со стороны Киева".

"В условиях присутствия украинских вооруженных формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций, в том числе с задействованием белорусских националистических формирований", - отрапортовал министр.