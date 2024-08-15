Польша установит военную систему наблюдения на границе с Калининградской областью

Польша установит систему активного наблюдения на границе с Калининградской областью в рамках реализации программы военных укреплений вдоль восточных рубежей страны. Об этом сообщил в эфире телеканала TVP Info заместитель главы польского Минобороны Цезарий Томчик.

"Мы очень внимательно следим за тем, что происходит в Крулевце (польское название Калининграда - прим.). <...> Проект, который входит в "Восточный щит", касается и границы с Крулевцем, и всей восточной границы (Польши) с Беларусью и Украиной. Это система активного наблюдения за тем, что там происходит, чтобы успеть отреагировать в ключевой момент", - заявил Томчик, которого цитирует ТАСС.

Он не привел деталей этого проекта.

О программе "Восточный щит" впервые сообщил в начале мая премьер-министр Польши Дональд Туск. По данным польского Минобороны, власти собираются завершить возведение линии укреплений на границе к 2028 году. Стоимость работ составит 10 млрд злотых (около $2,5 млрд). Непосредственно в приграничной зоне планируется создать противотанковые рвы и минные поля, а также установить противотанковые ежи. Также Польша закупит 150 бронеавтомобилей и разместит дополнительные беспилотники на границах с РФ и Беларусью.