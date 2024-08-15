Литва денонсирует договор с Беларусью о таможенном сотрудничестве

Литва намерена денонсировать договоры с Беларусью и Россией о таможенном сотрудничестве. Об этом заявил Минфин страны.

"На практике торгово-экономическое сотрудничество с Россией и Беларусью полностью приостановлено, поэтому целесообразно данные соглашения денонсировать", - говорится в сообщении.

Минфин подготовил по этому вопросу проект постановление, которое передает на рассмотрение правительства.

По информации министерства, таможенный департамент Литвы с 2022 года не сотрудничает и не обменивается информацией с соответствующими российскими и белорусскими структурами.

"Тем не менее торгующие с этими странами лица в литовские суды и в таможенный департамент направляют в доказательство законности торговых операций и соблюдения международных санкций документы, выданные таможенными ведомствами этих стран", - отмечается в сообщении.

Договор с Беларусью о таможенном сотрудничестве был подписан в 1996 году.