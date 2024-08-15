В Белгородской области введен режим ЧС федерального уровня.

"Масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации", - сказал глава МЧС России Александр Куренков, которого цитируют российские медиа.

Поэтому режим ЧС в области повышен с регионального до федерального.

Эту информацию подтвердил и глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он пообещал позже рассказать, как этот статус отразится на жителях.

При ЧС федерального уровня пострадавшим полагается финансовая помощь.