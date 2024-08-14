Экспертов МАГАТЭ не пустили внутрь градирни ЗАЭС после пожара

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не получили от россиян доступа внутрь градирни на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщается в новом отчете организации.

Во вторник, 13 августа, наблюдатели МАГАТЭ вместе с персоналом второй раз пришли в градирню, где за два дня до этого произошел пожар. Они хотели подняться до уровня распределения водяных форсунок, который находится на высоте около 10 метров, но их туда не пустили, показав только фотографии и видео с места пожара.

Эти материалы подтвердили значительные повреждения внутренних компонентов на уровне распределения водяных форсунок.

"Собранные доказательства подтверждают наше заключение о том, что основной очаг пожара вряд ли находится у основания градирни", - сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

На фотографиях и видеозаписях из внутренней части градирни команда МАГАТЭ не увидела никаких посторонних предметов или материалов не было видно.

Представители ЗАЭС проинформировали экспертов, что необходимо оценить влияние пожара на структурную целостность градирни № 1 и что может потребоваться ее демонтаж.

Команда МАГАТЭ запросила доступ к градирне № 2, чтобы осмотреть конструкции изнутри и определить материалы и технические характеристики, которые могли присутствовать в градирне № 1 до пожара.

Но сразу после запроса на доступ команде МАГАТЭ приказали идти в безопасное место из-за сигнала воздушной тревоги.

"Получение доступа до уровня распределения водяных форсунок было бы важно для команды, чтобы лучше понять события и другие соответствующие обстоятельства", - сказал Гросси.