США одобрили продажу оружия Израилю на $20 млрд, включая десятки истребителей и новейшие ракеты класса "воздух-воздух". Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

Будущая продажа охватывает более 50 истребителей F-15, усовершенствованные ракеты средней дальности "воздух-воздух" (AMRAAM), 120-мм танковые боеприпасы, осколочно-фугасные минометы и тактические транспортные средства.

Это решение приняли на фоне сильного беспокойства по поводу возможного втягивания Израиля в более широкую войну на Ближнем Востоке.

Однако не ожидается, что оружие попадет в Израиль в ближайшее время, поскольку на выполнение этих контрактов уйдут годы.

Значительная часть вооружения должна помочь Израилю усилить свой военный потенциал в долгосрочной перспективе.

Первые поставки систем по договоренности ожидаются не ранее 2026 года.

"Соединенные Штаты привержены безопасности Израиля, и для национальных интересов США жизненно важно помогать Израилю развивать и поддерживать сильную и готовую систему самообороны. Предлагаемая продажа соответствует этим целям", – говорится в сообщении Государственного департамента США.

Ранее в Белом доме заявили, что Иран может осуществить "значительную" атаку на Израиль уже на этой неделе.