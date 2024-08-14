Пентагон пристально следит за сотрудничеством России с Ираном, КНДР и Китаем

В Пентагоне заявили, что пристально следят за сотрудничеством между Россией и Северной Кореей, Китаем и Ираном в области вооружений. Об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер на брифинге 13 августа.

Он отвечал на вопрос, имеет ли Вашингтон беспокойство по поводу расширения сотрудничества между Северной Кореей и Россией в области вооружений, а также сотрудничества Ирана и Китая с РФ в контексте участия этих государств в военной выставке "Армия-2024".

"Мы внимательно следим за этими отношениями и имеем беспокойство, особенно в том, что касается России, которая пытается закупать оружие и боеприпасы у этих стран для поддержки своей войны против Украины. Итак, это то, за чем мы будем продолжать пристально следить", – отметил представитель Пентагона.

В Белом доме ранее заявили, что военное сотрудничество России с КНДР опасно не только для Украины, но и для стран Тихоокеанского региона.