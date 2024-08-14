Последнее обновление: 14.08.2024 11:42

Прокуратура Литвы расследует более 50 дел о нарушении санкций против РФ и Беларуси

Литовская прокуратура начала более 50 расследований по подозрению в нарушении международных санкций против России и Беларуси. Об этом сообщила генеральный прокурор Литвы Нида Грюнскене.

По ее словам, одно дело о контрабанде оружия уже передано в суд., передает LRT.

"Если я не ошибаюсь, сейчас ведется более 50 досудебных расследований (о нарушениях санкций). Я знаю, что в нескольких делах есть проблемы с вынесением решений. Процесс продолжается, у нас достаточно досудебных расследований", – сказала Грюнскене журналистам в парламенте во вторник.

"Есть одно дело о контрабанде оружия, если я не ошибаюсь, передано в суд", – добавила генеральный прокурор.

Во вторник Служба расследования финансовых преступлений (FNTT) сообщила, что семь человек и четыре компании подозревают в нарушении действующих международных санкций и контрабанде товаров в Россию на сумму почти €2 миллиона.

На прошлой неделе литовская таможня сообщила, что оштрафовала литовскую компанию-экспортера автомобилей на €13,6 млн за нарушение санкций.

Позже несколько источников сообщили BNS, что речь идет о компании Biovarda, которая базируется в Вильнюсе.



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