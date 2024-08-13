Число украинцев в ЕС со статусом временной защиты превысило 4,3 млн человек

В странах Европейского Союза количество украинцев со статусом временной защиты выросло до 4,31 млн человек по состоянию на 20 июня 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

В мае временной защитой в ЕС пользовалось 4,26 млн украинцев, в апреле – 4,19 млн.

Больше всего украинцев со статусом временной защиты зарегистрировано в Германии (31,2% от общего числа в странах ЕС), Польше (22,4%) и Чехии (8,4%).

По сравнению с концом мая 2024 года наибольший абсолютный прирост числа бенефициаров наблюдался в Германии (+1,1%), Польше (+1,3%) и Чехии (+1,2%). Число бенефициаров сократилось только в двух странах ЕС: Эстонии ( -3,7%) и Франции ( -0,1%).

По сравнению с численностью населения каждой страны ЕС, самое высокое соотношение получателей временной защиты на тысячу человек наблюдалось в Чехии (33,1), Литве (27,2) и Польше (26,4), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,6 на тысячу человек.

Граждане Украины составляют более 98% бенефициаров временной защиты. Взрослые женщины – почти половину (45,6%), дети – 32,4%, взрослые мужчины – 22%.