Последнее обновление: 13.08.2024 16:26

В МИД Украины призвали власти Беларуси не создавать мнимых угроз

В МИД назвали заявления Лукашенко о сбивании "воздушных целей из Украины" очередным нагнетанием антиукраинских настроений. Об этом на брифинге заявил представитель МИД Георгий Тихий

По его словам, в МИД анализируют заявления Лукашенко, но не видят целесообразности реагировать на них.

"Не видим особой целесообразности реагировать на них, потому что белорусская сторона известна многими заявлениями, на которые не стоит реагировать", – сказал Тихий, которого цитируют украинские медиа.

По его словам, создание мнимых угроз со стороны Украины, каким бы интенсивным оно ни было, не делает эти угрозы более реальными.

"Поэтому мы призываем не нагнетать антиукраинские настроения и не создавать впечатление мнимых угроз, которых нет", – подчеркнул спикер.

В МИД Беларуси 10 августа вызвали временного поверенного в делах Украины в стране Ольгу Тимуш после того, как Лукашенко заявил, что военные сбивали "воздушные цели из Украины". Украинскому дипломату был заявлен "решительный протест".

Ранее Лукашенко заявил, что военные вечером в минувшую пятницу сбили над территорией Беларуси "воздушные цели из Украины".



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