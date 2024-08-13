РФ готовила свой флот для нанесения ударов по Западной Европе

Россия еще до вторжения в Украину готовила свой военно-морской флот для нанесения ударов по объектам в глубине Европы ракетами с ядерными боеголовками в случае потенциального конфликта с НАТО. Это следует из секретных документов, с которыми ознакомилась Financial Times и которые были переданы газете западными источниками.

Карты дальних целей, таких как западное побережье Франции и Барроу-ин-Фернесс в Великобритании, подробно описаны в презентации для офицеров, которая предшествовала вторжению РФ в Украину.

Ранее FT уже сообщала, что из тех же 29 секретных российских военных файлов стало известно, что Москва отрабатывала применение тактического ядерного оружия на ранних стадиях конфликта с крупной мировой державой. Последние разоблачения показывают, как Россия представляла себе конфликт с Западом далеко за пределами ее непосредственной границы с НАТО, планируя серию сокрушительных ударов по всей Западной Европе.

Файлы, созданные между 2008 и 2014 годами, включают список целей для ракет, которые могут нести как обычные боеголовки, так и тактическое ядерное оружие. Российские офицеры подчеркивают преимущества нанесения ядерных ударов на ранней стадии.

Аналитики, ознакомившиеся с документами, говорят, что они соответствуют тому, как НАТО оценивает угрозу ракетных ударов российского флота дальнего радиуса действия и скорость, с которой Россия, вероятно, прибегнет к применению ядерного оружия. Карты, которые были сделаны для презентационных целей, а не для оперативного использования, иллюстрируют выборку из 32 целей НАТО в Европе для российского военно-морского флота.

Цели российского Балтийского флота расположены в основном в Норвегии и Германии, включая военно-морскую базу в Бергене, а также радарные площадки и объекты спецназа.

Утечка документов также указывает на то, что Россия сохранила способность нести тактическое ядерное оружие на надводных кораблях, несмотря на соглашение 1991 года между Советским Союзом и США о его ликвидации. Среди российских носителей тактического ядерного оружия перечислены "противолодочные ракеты с ядерными боеголовками, размещенные на надводных кораблях и подводных лодках" и "зенитные управляемые ракеты корабельного и берегового базирования с ядерными боеголовками для поражения групп противовоздушной обороны противника".

Как отмечает издание, недавние учения по приказу Путина по отработке применения тактического ядерного оружия свидетельствуют о том, что данные секретных документов, которые попали к FT, все еще соответствуют современной российской военной доктрине. В июне российские вооруженные силы отрабатывали загрузку противокорабельных крылатых ракет П-270 советских времен на корвет класса "Тарантул" в Калининграде, где, по словам официальных представителей НАТО, хранится незадекларированный запас тактических ядерных боеголовок.

Презентация также отражает, как эта стратегия может быть применена в Черном, Каспийском морях и в Тихом океане, говорится в статье.

"Эти сценарии включают войны с нынешними союзниками, такими как Китай, Иран, Азербайджан и Северная Корея", - пишут журналисты.

В Госдепе США в июле пообещали следить за действиями России на фоне новых угроз представителей Кремля о развертывании ядерных ракет.