В РФ хотят приостанавливать уголовные дела в суде, если подсудимый идет на войну

Верховный суд России предложил "дополнить механизм освобождения" участников войны от уголовной ответственности и приостанавливать уголовные дела тех, кто согласился воевать в Украине - не только на стадии предварительного следствия, но и во время самих судебных процессов, сообщает ТАСС.

Соответствующий законопроект представлен на Пленуме Верховного суда, его собираются внести в Госдуму. В марте этого года вступили в силу поправки в уголовное законодательство, которые позволяют приостанавливать уголовные дела в отношении людей, проходящих военную службу или заключивших контракт о прохождении военной службы в период мобилизации.

Теперь предлагается применять этот механизм и на этапе судебного производства, когда уголовное дело уже направлено в суд и находится в суде первой или апелляционной инстанции. Приостанавливать уголовные дела с отменой меры пресечения сможет суд, куда только поступило дело, суд, вынесший приговор или суд апелляционной инстанции.