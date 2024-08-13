Последнее обновление: 13.08.2024 16:26

Цены на нефть снижаются после роста накануне

Категории: Нефть Цены

Сегодня утром нефтяные цены снижаются после резкого подъема днем ранее, вызванного ожиданиями удара Ирана по Израилю.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:16 составила $81,77 за баррель, что на $0,53 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты повысились в цене на $2,64 до $82,30 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $0,41 до $79,65 за баррель. В понедельник контракт подскочил на $3,22 до $80,06 за баррель.

Накануне Brent обновила максимум с 25 июля, WTI - с 19 июля.

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