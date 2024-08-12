Последнее обновление: 12.08.2024 18:00

Цены на зерновые в мире снижаются второй месяц подряд

Мировые цены на все основные виды зерновых снижаются второй месяц подряд.

Как сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), в июле они подешевели на 3,8%.

По информации ФАО, снижение стоимости объясняется растущим сезонным предложением в Северном полушарии, где продолжается уборка урожая озимой пшеницы, и в целом благоприятными погодными условиями в Канаде и США и связанными с ними ожиданиями обильного урожая яровой пшеницы позднее в этом году.

Экспортные цены на кукурузу также снизились. Это обусловлено тем, что уборочная кампания в Аргентине и Бразилии шла опережающими темпами по сравнению с показателями 2023 года, а состояние посевов в США по-прежнему оценивалось как хорошее.

В июле на фоне общего замедления торговли сортами как индийского, так и японского риса значение Индекса цен ФАО на все виды риса снизилось на 2,4%.



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