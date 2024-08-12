Полис ОСАГО с 1 октября начнет действовать и в Беларуси

Действие полиса ОСАГО с 1 октября 2024 года будет распространяться и на территорию Беларуси. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание с вице-премьерами.

"Очередной этап такой работы (по углублению российско-белорусской интеграции) - это развитие функциональности обязательного страхования автогражданской ответственности. Правительство подготовило законопроект, который позволит владельцам автомобилей при желании расширить покрытие ОСАГО и на территорию Беларуси", - сообщил премьер, которого цитирует ТАСС.

Он уточнил, что в таком случае автолюбителям не потребуется платить за дополнительную страховку.

По словам Мишустина, "компенсации за автодорожные происшествия уже будут включаться в существующую страховку". При этом сохранится и возможность использования электронного документа. Поэтому необязательно иметь с собой бумажный полис.

"Новым механизмом можно будет воспользоваться с 1 октября текущего года. Рассчитываем, что появление еще одного варианта гражданского автострахования облегчит поездки в Беларуси автомобильным транспортом, в том числе и для туристов, и для предпринимателей", - сказал Мишустин.