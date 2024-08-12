Харрис оторвалась от Трампа в трех ключевых штатах

Вице-президент США Камала Харрис опережает бывшего президента Дональда Трампа в трех важнейших штатах, которые являются ключевыми для победы на выборах 2024 года. Таковы данные нового опроса The New York Times/Сиенского колледжа.

Опрос проводили с 5 по 9 августа среди потенциальных избирателей в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Их спрашивали об отношении к Харрис и Трампу.

На вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы выборы состоялись сегодня, Харрис получила 50% поддержки против 46% Трампа. Это заметное улучшение по сравнению с показателями президента Джо Байдена, который снял свою кандидатуру с выборов в пользу Харрис.

С учетом третьих кандидатов и Роберта Ф. Кеннеди-младшего, Харрис остается впереди на 5 процентных пунктов в Мичигане, на 2 процентных пункта в Пенсильвании и на 6 процентных пунктов в Висконсине. Кеннеди-младший, который теряет популярность, имеет в среднем лишь 4-5 процентов поддержки.

Опрос показал, что Харрис выигрывает от роста популярности среди избирателей в каждом штате, в то время как приверженность к Трампу во всех трех штатах несколько улучшилась.

Примечательно, что 47% опрошенных избирателей сказали, что Трамп введет изменения, которые будут "очень плохими" или "несколько плохими" для страны, по сравнению с 37% избирателей, которые сказали то же самое о Харрис.

Напомним, что Харрис опережает Трампа с результатом 42% против 37% в общенациональном опросе Ipsos по президентским выборам в США.