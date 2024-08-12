Последнее обновление: 12.08.2024 18:00

Белгородские власти эвакуируют население еще одного приграничного района

Белгородские власти эвакуируют население еще одного приграничного района. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в видеообращении в Telegram-канале.

"Начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места", - заявил он.

По его словам, население вывозят в "безопасные районы Белгородской области". Ранее он сообщал, что многие уже покинули дома сами.

Краснояружский район расположен на северо-западе Белгородской области, от райцентра, Красной Яруги, до Суджи в Курской области - примерно 45 км.



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