Последнее обновление: 09.08.2024 14:49

Великобритания расширила санкционный список по Беларуси

Великобритания расширила санкционный список по Беларуси на девять позиций. Об этом говорится на сайте правительства Соединенного Королевства.

В частности, санкции ввели в отношении оборонно-промышленного комплекса Беларуси и руководителей некоторых исправительных колоний республики, говорится в заявлении МИД Великобритании.

Ограничительные меры распространены на Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин и предприятия "СтанкоГомель", а также "Рухсервомотор".

Кроме того, санкции, предполагающие запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения, были введены против начальников исправительных колоний Дениса Толстенкова, Андрея Пальчика, Филиппа Штурчанка и Алексея Лазаренко.

Ранее по теме


<Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование