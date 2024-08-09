Последнее обновление: 09.08.2024 14:49

Власти Беларуси предлагают ЕС вернуться в "русло прагматизма и диалога"

Беларусь предлагает Евросоюзу вернуться в "русло объективных реалий, прагматизма и диалога". Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД в связи с реакцией Европейской службы внешних связей на очередную годовщину президентских выборов в синеокой.

"Не мы начали это противостояние. Но именно мы предлагаем Евросоюзу вернуться в русло объективных реалий, прагматизма и диалога", - говорится в тексте МИД.

В МИД считают, что "в глубине души европейские политики наверняка осознают бесперспективность своего курса" и недостаточно свободны в своих решениях и действиях, "вынуждены все время оглядываться за океан".

"Но если бы Брюссель действительно думал о своих гражданах, то находил бы возможности для выстраивания конструктивного взаимодействия с Минском. Равно как и постарался бы предметно изучить реальную ситуацию в нашей стране вместо распространения всевозможных страшилок и фейков", - говорится в заявлении.

МИД предлагает европейским политикам приехать и своими глазами "оценить ситуацию в республике по примеру тысяч граждан стран Европы, которые воспользовались введенным Минском безвизовым режимом".



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