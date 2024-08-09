РФ ратифицировала протокол с Беларусью о взыскании алиментов

Путин подписал закон о ратификации протокола об изменениях в соглашение с Беларусью.

Они устанавливают возможность взыскания алиментов с должника по месту получения им доходов при отсутствии информации о его месте жительства, сообщает ТАСС.

Протокол к российско-белорусскому соглашению от 2015 года о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов был подписан в Минске 13 декабря 2023 года.

Предусматривается, что в случае отсутствия у взыскателя сведений о месте жительства должника исполнительный документ может быть направлен уполномоченным органом одной стороны второй стороне для исполнения по известному адресу организации, выплачивающей должнику доход.

В случае смены организации или иного лица поступивший подлежит дальнейшему исполнению на территории страны в соответствии с ее законодательством.

Протокол вступит в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами всех необходимых внутригосударственных процедур. Белоруссия ратифицировала протокол в мае 2024 года.