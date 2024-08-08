Лукашенко увидел "перманентную гибридную войну" против стран СНГ

Против стран СНГ ведется перманентная гибридная война. Об этом заявил Лукашенко 8 августа на встрече с участниками заседания Совета министров внутренних дел СНГ.

"Мы прекрасно видим, как сегодня наши страны пытаются рассорить и расколоть изнутри. Мы находимся под прессом абсолютно незаконных односторонних экономических санкций. Против наших народов ведется перманентная гибридная война. И каждая из стран СНГ уже пережила хотя бы одну цветную революцию, которая по своей сути является попыткой государственного переворота", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Одной из важнейших задач правоохранительных органов стран СНГ, по его мнению, является противодействие терроризму; эффективная борьба "с этим злом требует комплексного подхода, включающего политические, социальные и экономические меры, развитие международного сотрудничества и обмен информацией".

"Только вместе мы сможем этому противостоять", - сказал Лукашенко.