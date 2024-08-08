Беглая премьер Бангладеш может попросить убежища в Беларуси

Бежавшая из страны на фоне массовых протестов премьер Бангладеш Шейх Хасина рассматривает Беларусь в качестве одной из стран, где может попросить политического убежища.

Об этом пишет со ссылкой на свои источники индийское издание Free Press Journal.

Сейчас Шейх Хасина находится в Индии под усиленной охраной. Ранее она планировала попросить убежище в Великобритании, но сейчас этот вариант не рассматривается: британские власти дали понять, что не гарантируют политику правовой защиты в случае возможного расследования массовых протестов в ее стране, которые привели к гибели сотен людей, сообщает FPJ.

В связи с этим в качестве потенциальных государств для убежища Шейх Хасина якобы рассматривает Объединенные Арабские Эмираты, Беларусь, Катар, Саудовскую Аравию и Финляндию.

Число погибших в результате беспорядков в Бангладеш оценивается в несколько сотен человек, однако данные из разных источников заметно отличаются.