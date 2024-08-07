Последнее обновление: 07.08.2024 18:00

"Дыра" в российском бюджете увеличилась в 1,5 раза за месяц

Дефицит федерального бюджета России по итогам семи месяцев 2024 года вырос по сравнению с показателями предыдущего месяца из-за высоких расходов и снижения доходов. Об этом сообщил Минфин России.

Согласно информации, в январе-июле дефицит в бюджете составил 1,36 трлн рублей, или 0,7% ВВП.

По итогам полугодия расходы превышали доходы на 929 млрд рублей, или 0,5% ВВП.

В то же время бюджетный дефицит остается почти вдвое меньше, чем за семь месяцев 2023 года, когда он составлял 2,6 трлн рублей, или 1,5% ВВП, после того как западные санкции в ответ на войну в Украине привели к резкому сокращению доходов России от продажи энергоносителей.

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