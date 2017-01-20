Последнее обновление: 20.01.2017 18:07

Бюджет РФ за 2016 год исполнен с дефицитом в 3,5% ВВП

Федеральный бюджет России в январе-декабре 2016 года был исполнен с дефицитом 2,967 триллиона рублей, или 3,5 процента ВВП, сообщил Минфин.

По итогам одиннадцати месяцев прошлого года бюджетная дыра равнялась 1,788 триллиона рублей, или 2,4 процента ВВП.

Первичный дефицит в январе-декабре составил 2,346 триллиона рублей, или 2,8 процента ВВП.

В декабре, по предварительной оценке ведомства, расходы превысили доходы на 1,233 триллиона рублей.

Доходы бюджета за 2016 год, по предварительной оценке Минфина, составили 13,459 триллиона рублей, или 100,7 процента от прогнозируемого объема доходов на год. Налоговая служба перечислила в казну 6,9 триллиона рублей (100,9 процента от годовых назначений), таможня - 4,39 триллиона рублей доходов (100,9 процента).

Расходы составили 16,42 триллиона рублей, или 100,1 процента от прогнозируемого объема расходов на год и 98,7 процента к уточненной росписи.

Объем ВВП по итогам двенадцати месяцев достиг 84,12 триллиона рублей.

Бюджет на 2016 год изначально был сверстан с дефицитом 2,36 триллиона рублей, или 3,0 процента ВВП. В начале октября Минфин внес поправки в бюджет, в соответствии с которыми дефицит вырастает до 3,03 триллиона рублей, или 3,7 процента ВВП.

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