Израиль оперативно уведомил США о ликвидации главы политбюро ХАМАС

Израиль сразу же проинформировал США о том, что стоит за ликвидацией главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, сообщает The Washington Post.

"Хотя Израиль отказался комментировать убийство Хании, он сразу же после этого проинформировал официальных лиц США о том, что несет за это ответственность", - сообщает издание.

По словам собеседников издания, чиновники администрации президента США Джо Байдена с удивлением и возмущением отреагировали на убийство Хании 31 июля, которое они расценили как неудачу в их многомесячных усилиях по обеспечению прекращения огня в секторе Газа.

Официальные лица США также возмущены тем, что Израиль неоднократно наносил удары по "Хезболле" и иранским командирам, предварительно не поставив в известность Вашингтон, пишет газета.

Аналитики отмечают, что Хания жил в Катаре и выезжал за границу, поэтому возникает вопрос, почему премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выбрал для ликвидации лидера ХАМАС момент, когда он находился в Тегеране.

Анонимный израильский чиновник, которого цитирует The Washington Post, подтверждает, что телефонный разговор между Нетаньяху и Байденом на прошлой неделе был "напряженным", передает Интерфакс.