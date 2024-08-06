Парламент Бангладеш распустили после бегства премьер-министра Шейх Хасины. Таким образом, президент страны Шахабуддин Чуппу выполнил главное требование протестующих студентов.

"Национальный парламент распущен с целью сформировать временное правительство после отставки Хасины", - говорится в распространенном президентской администрацией пресс-релизе.

Вместе с тем лидер движения "Студенты против дискриминации" Нахид Ислам высказал предложение назначить главой временного правительства лауреата Нобелевской премии мира 2006 года, экономиста Мухаммада Юнуса. Известный всему миру Юнус "пользуется широким признанием" и в своей стране, указал он в видеообращении.

Накануне Бангладеш покинула 76-летняя Шейх Хасина, 15 лет правившая 170-миллионной страной. В тот же день участники антиправительственных протестов ворвались в официальную резиденцию Хасины. С начала протестов в июле в Бангладеш погибли сотни людей, только 5 августа жертвами столкновений демонстрантов с полицией стали не менее 109 человек, согласно данным полиции. Демонстрации в Бангладеш начались в июле с призывом отменить систему квот на государственные должности.