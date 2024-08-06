Bloomberg уволил журналиста после преждевременной публикации новости об обмене заключенными

Агентство Bloomberg приняло дисциплинарные меры против ряда сотрудников редакции из-за преждевременной публикации новости об обмене заключенными между Россией и США, пишет газета Guardian со ссылкой на письмо главного редактора издания.

По данным Guardian, Джон Миклетвейт написал сотрудникам редакции письмо, в котором сообщается, что публикация могла поставить под угрозу безопасность освобождаемых американцев, из-за чего ряд сотрудников был наказан, а как минимум один журналист уволен, передает BBC.

В пятницу Bloomberg первым сообщил об освобождении из заключения в России журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича и экс-морпеха Пола Уилана. В этот момент самолет с освобожденными заключенными еще находился по пути в Анкару.

Как отмечает британская газета, публикация новости вызвала возмущение у других СМИ, включая Wall Street Journal, которые держали ее под эмбарго до тех пор, пока обмен не был завершен и заключенные не были благополучно освобождены из-под стражи.

По словам источников CNN и Wall Street Journal, агентство решило уволить репортера Дженнифер Джейкобс. Сама она написала в твиттере, что не виновата в преждевременном выходе материала.

«Я работала рука об руку с моим редактором, придерживаясь редакционных стандартов и принципов. Я ни разу не сделала что-либо, что шло бы вразрез с эмбарго администрации [Белого дома] и могло бы подвергнуть риску кого-либо вовлеченного», — заявила она в соцсети X.