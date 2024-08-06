Последнее обновление: 06.08.2024 15:03

Власти Венесуэлы опустились до политического преследования представителей оппозиции

Генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб объявил, что ведомство начало расследование в отношении лидера оппозиции Марии Корины Мачадо и бывшего дипломата Эдмундо Гонсалеса, который был кандидатом в президенты на прошедших выборах, сообщило агентство Associated Press (AP).

В письменном заявлении генпрокурора говорится, что Мачадо и Гонсалес "ложно объявили победителя президентских выборов, отличного от того, который был объявлен Национальным избирательным советом (НИС) - единственным органом, имеющим на это право".

Они открыто "подстрекали полицейских и военных чиновников к неподчинению законам", что свидетельствует о совершении различных преступлений, "включая узурпацию должностных полномочий, распространение ложной информации с целью посеять страх и заговор", заявил Сааб.

НИС Венесуэлы ранее объявил результаты выборов, согласно которым победу с 51,2% голосов одержал нынешний президент страны Николас Мадуро, в то время как оппозиционеры считают, что выборы с 73% голосов избирателей выиграл кандидат Эдмундо Гонсалес Уррутиа, которого поддержали они.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на минувшей неделе, что американское правительство признает Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов, передает Интерфакс.

"Учитывая неопровержимые доказательства, Соединенным Штатам и, самое главное, венесуэльскому народу ясно, что Эдмундо Гонсалес набрал наибольшее количество голосов на президентских выборах в Венесуэле 28 июля", - говорится в заявлении.

В нем утверждается, что при обработке бюллетеней НИС Венесуэлы "были допущены серьезные ошибки, что привело к объявленному результату, который не отражает волю венесуэльского народа".



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