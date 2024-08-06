Последнее обновление: 06.08.2024 15:03

Полиция Британии задержала 378 человек в ходе массовых беспорядков

Полиция Великобритании провели 378 арестов с тех пор, как на прошлой неделе страну охватили массовые беспорядки из-за резонансного убийства детей.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные Национального совета начальников полиции (NPCC).

Председатель NPCC Гэвин Стивенс сказал, что каждая община по всей стране так или иначе пострадала от беспорядков.

"Я хочу заверить общественность, что по всей стране действуют сплоченные и надежные полицейские меры, и мы делаем все возможное, чтобы справиться с этими беспорядками и обеспечить вашу безопасность", – сказал он.

Стивенс добавил, что по состоянию на вечер понедельника было осуществлено 378 арестов.

"И мы ожидаем, что это количество будет расти с каждым днем, поскольку силы продолжают идентифицировать причастных и задерживать виновных. Для этого работа ведется круглосуточно, и все причастные будут привлечены к ответственности", – подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о создании "постоянной армии" полицейских-специалистов для борьбы с беспорядками и столкновениями, которые в последнее время охватили страну.

Ранее по теме


<Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование