Райффайзенбанк сократил количество услуг в России

Российское подразделение австрийского Raiffeisen Bank International временно приостановило открытие новых брокерских счетов для физлиц в связи с требованием европейского регулятора сократить присутствие группы в России. Об этом пишет Reuters.

"В связи с предписанием ЕЦБ в адрес группы RBI Райффайзенбанк вынужден постепенно снизить объем сделок на российском рынке. На этом этапе мы приняли решение с 26 июля 2024 года временно приостановить открытие новых брокерских счетов для розничных инвесторов", - говорится в сообщении банка.

Уже открытые счета продолжат обслуживаться в обычном режиме.

Брокерские счета предоставляют доступ к торговой платформе, через которую можно совершать операции с финансовыми инструментами (акциями, облигациями). Брокер – это посредник между инвестором и рынком, выполняющий заявки клиента.