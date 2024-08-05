Последнее обновление: 05.08.2024 17:46

Мининформ Беларуси возмутился санкциями ЕС против руководителей госСМИ

Мининформ Беларуси возмутился санкциями ЕС против руководителей госСМИ, назвав их "нелегитимными".

"Министерство информации Республики Беларусь осуждает и считает нелегитимным решение Совета Евросоюза (ЕС) о применении немотивированных санкций в отношении руководителей крупнейших государственных СМИ — информагентства БелТА и издательского дома "Беларусь сегодня", а также ряда белорусских журналистов", - говорится в сообщении ведомства.

Мининформ также в свойственной совковой манере прошелся по европейской демократии и свободе слова, попутно обвинив ЕС в "грубейших нарушениях норм международного права".

В заключении "министерство правды" заявило о готовности "оказать полное содействие журналистам из стран ЕС в освещении реальной ситуации в Беларуси".



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