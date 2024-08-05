Армения и Беларусь стали ключевыми направлениями поддержанного экспорта из Подмосковья

Армения, Беларусь и Китай по итогам I полугодия 2024 года стали основными импортерами подмосковной продукции, отправка которой осуществлялась при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

Всего подмосковные компании при поддержке фонда экспортировали свои товары в 36 стран, сообщила ТАСС заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"За отчетный период более 70 компаний при поддержке региона заключили экспортные контракты почти на $42 млн. В топ-3 партнеров Подмосковья вошли Армения, куда поставили продукцию более чем на $9 млн, Республика Беларусь, также закупившая продукцию почти на $9 млн и Китай, который приобрел подмосковных товаров более чем на $6,5 млн. Пятерку лидеров замыкают Казахстан и Узбекистан, куда экспортировали продукцию на $5,6 и $3,4 млн соответственно", - сказала зампред.

В пресс-службе добавили, что по итогам первого полугодия 2024 года при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области компании-экспортеры МСП подписали экспортные контракты с партнерами из 36 стран мира. За границу при поддержке региона компании-экспортеры активно поставляют товары повседневного спроса, продукцию машиностроительной и химической отраслей и многое другое.