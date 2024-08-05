Последнее обновление: 05.08.2024 17:46

Nvidia и Apple потеряли сотни миллиардов долларов на фоне обвала мировых рынков

На фоне обвала финансовых рынков стоимость Nvidia и Apple подешевели на сотни миллиардов долларов - $358 и $277 млрд соответственно. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По состоянию на 15:20 акции Nvidia находятся возле своих утренних минимумов - падение на 14%, а акции Apple упали более чем на 8%.

"Падение Nvidia уничтожит около 358 миллиардов долларов рыночной стоимости, а Apple - 277 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.

Ранее утро понедельника началось с падения рынка акций Японии и реакции мировых котировок на торги в Азии. Японский базовый индекс Nikkei закрылся на 12,40% меньше, что является крупнейшим однодневным падением с октября 1987 года.

Акции в Европе понесли менее заметные потери, хотя базовые индексы там упали более чем на 2%

Глобальная распродажа акций произошла на фоне растущего беспокойства относительно экономики США.



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