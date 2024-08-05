Последнее обновление: 05.08.2024 17:46

В Молдове начались учения с участием военных США и Румынии

С 5 по 23 августа армия Молдовы проводит на военных полигонах многонациональные учения Scutul de Foc-2024. Об этом сообщило Минобороны Молдовы.

Учения, в которых принимают участие молдавские, румынские и американские военнослужащие, направленные на развитие оперативных возможностей и повышение оперативной совместимости личного состава, участвующего.

В учениях задействованы подразделения военной техники и артиллерийские системы Национальной армии.

Scutul de Foc-2024 проходит в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2024 год. Они организуются ежегодно, начиная с 2015 года.



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