Последнее обновление: 31.07.2024 13:15

The Times: Украина получила 6 истребителей F-16 от Нидерландов

Первые истребители F-16 Украина получила от Нидерландов – речь идет о шести боевых самолетах, пишет The Times со ссылкой на анонимный источник.

Собеседник издания сообщил, что еще несколько самолетов вскоре прибудут из Дании.

Официальный Киев пока не подтвердил прибытие долгожданных истребителей F-16 в Украину. Так же поставку пока официально не подтвердили Нидерланды.

Кайса Оллонгрен, министр обороны Нидерландов в предыдущем правительстве, в письме от 1 июля проинформировала парламент, что "поставка первого самолета состоится в ближайшее время".

16 июня президент Украины Владимир Зеленский объявил, что датские самолеты начнут прибывать "в ближайшее время".

СМИ ранее писали, что Украина ожидает получить от западных партнеров 6 самолетов F-16 этим летом и в целом до 20 самолетов – до конца года.

Самолеты будут оснащены обновленными радарами от производителя Lockheed Martin и современным американским вооружением, в том числе противорадиолокационными ракетами, бомбами с лазерным наведением и ракетами средней дальности "воздух-воздух".

Дания взяла на себя обязательства передать 19 самолетов, а Нидерланды – 24. Также истребители Украине передадут Норвегия и Бельгия.

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