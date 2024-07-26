Последнее обновление: 26.07.2024 16:00

Власти Венесуэлы объявили Мадуро победителем на президентских выборах

Власти Венесуэлы объявили, что на воскресных президентских выборах победил действующий президент Николас Мадуро.

Национальный избирательный совет, подконтрольный Мадуро и его Единой социалистической партии Венесуэлы, утверждает, что после обработки 80 процентов бюллетеней действующий президент набирает 51,2% голосов, а кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес — 44%.

Опросы перед выборами показывали большое преимущество Гонсалеса над Мадуро, который правит уже 11 лет, и при котором экономика Венесуэлы пришла в полный упадок.

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