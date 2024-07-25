ЕС не поддержал требования двух стран призвать Украину возобновить поставки Лукойла

Попытка Венгрии и Словакии заручиться поддержкой Европейского Союза в последнем споре с Украиной относительно перебоев с транзитом нефти российской компании "Лукойл" потерпела неудачу. Об этом стало известно Financial Times.

На заседании постоянных представителей стран ЕС в среду, 24 июля, Венгрия и Словакия повторили просьбу к Европейской комиссии начать с Украиной консультации по Лукойлу в рамках соглашения об ассоциации.

Но еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис заявил, что Брюсселю понадобится больше времени для сбора доказательств и оценки правовой ситуации. По информации трех дипломатов ЕС, 11 стран в среду поддержали его позицию, и ни одна не стала на сторону Будапешта и Братиславы.

Один из дипломатов сказал FT, что соглашение об ассоциации с Украиной содержит пункт о безопасности, который теоретически позволяет прервать поставки российской нефти.

Венгрия и Словакия получили исключения из общеевропейского запрета на импорт российской нефти после полномасштабного вторжения России в Украину. Но Киев недавно распорядился прекратить транзит нефтепродуктов Лукойла через нефтепровод "Дружба".

Украина настаивает, что по нефтепроводу течет такое же количество нефти, как и раньше, благодаря другим российским компаниям. Венгрия и Словакия же говорят, что решение Киева ставит под угрозу их энергетическую безопасность.