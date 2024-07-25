Литва вместе с тремя странами хочет совместно закупить ПЗРК Piorun

Литва вместе с Польшей и двумя другими европейскими странами подала заявку на получение частичного финансирования от Евросоюза для совместной закупки ПЗРК Piorun. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.

Глава ведомства Лауринас Кащюнас в контексте закупки отметил, что одной из важнейших задач Литвы является усиление противовоздушной обороны.

"Мы рады возможности присоединиться к закупке мобильных зенитно-ракетных комплексов малой дальности Piorun. Усиление противовоздушной обороны – одна из важнейших задач, которую мы ставим перед собой. Поэтому будущая закупка является такой же желанной, как и сотрудничество с нашим близким союзником и соседом Польшей", – сказал Кащюнас.

ПЗРК будут приобретены через финансовый инструмент ЕС для укрепления европейской оборонной промышленности путем совместных закупок между странами (EDIRPA).

Несколько недель назад во время визита польского министра обороны Владислава Косиняка-Камыша в Вильнюс было объявлено, что Польша предложила Литве присоединиться к закупке польских зенитно-ракетных комплексов Piorun.

Сейчас Литва имеет на вооружении более старую версию польской системы ПВО Grom.

Также недавно стало известно, что Литва объявила о закупке разработанных в Швеции мобильных систем противовоздушной обороны малой дальности RBS70 NG на сумму €147 млн.