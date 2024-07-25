Последнее обновление: 25.07.2024 18:00

Японские компании разрабатывают умеющий одновременно летать и плавать дрон

Две японские компании Penta Ocean Construction и Prodrone Co разработали новый беспилотный дрон для океанографических съемок, который может взлетать, приземляться и плавать по воде. Об этом сообщает Gizmochina.

Этот дрон, известный как Penta-Ocean Vanguard-DroneAqua (POV-DA), оснащен гидролокатором для измерения глубины спутниковой системой GNSS. Операторы могут получать информацию в реальном времени о местонахождении дрона и глубине воды с помощью пульта дистанционного управления.

Технические характеристики дрона позволяют ему перемещаться к определенным точкам мониторинга, даже в условиях беспокойства на море. POV-DA может использоваться для автоматических батиметрических съемок и наблюдений за волнами, что делает его ценным инструментом в строительстве волнорезов, причалов и других морских конструкций. Использование этого дрона позволяет значительно сократить время проведения глубинных исследований и обеспечивает лучший контроль над процессом подводного строительства.



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