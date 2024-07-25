На территории Румынии нашли обломки российского дрона

Министерство обороны Румынии подтвердило, что около города Плауру, расположенного около границы с Украиной, были обнаружены обломки российского беспилотника-камикадзе.

В сообщении, опубликованном на сайте румынского оборонного ведомства, сказано, что специалисты ведомства нашли обломки на одном из трех возможных мест падения российских дронов.

Они идентифицированы как фрагменты беспилотника типа «Герань1/2», сказано в сообщении.

По сведениям СМИ, беспилотник «Герань» — аналог дрона типа «шахед», который Россия вначале получала от Ирана, а затем начала производить самостоятельно.

Румынские военные продолжают поиски обломков в других районах.

«Мы подчеркиваем, что все локации, идентифицированные как возможные районы инцидентов, расположены за пределами населенных районов и там нет элементов инфраструктуры», - пишет Минобороны Румынии.

Украинские военные утверждают, что в ночь на четверг сбить удалось 25 из 38 дронов, а еще три были «локационно потеряны после пересечения государственной границы с Румынией».